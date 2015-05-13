Проект рішення саміту в Ризі найм'якший за останні 6 років і враховує інтереси Росії - ЗМІ

Тональність підсумкової декларації саміту в Ризі буде найнижчою з часу існування Східного партнерства, - повідомляє Європейська правда з посиланням на брюссельське видання Euobserver.

"Вони (ЄС. – Ред.) хочуть, щоб ми були ближчими до ЄС. Ми хочемо зробити це на повноприводному BMW. А вони кажуть, що ми повинні зробити це на старих "Жигулях" російського виробництва, щоб не дратувати Кремль", – цитує видання українського дипломата.

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Дипломат вважає, що ЄС не вистачає бачення майбутнього Східного партнерства.

Проект декларації саміту в Ризі, як зазначає видання, виявився навіть слабкіше, ніж той, що був прийнятий в Празі в 2009 році.

Зокрема, прохання Києва включити в декларацію пункт про визнання європейських перспектив східних партнерів, найімовірніше, залишиться без відповіді.

"Цей пункт є каменем спотикання для більшості держав-членів", – сказав виданню європейський дипломат.

Інше джерело стверджує, що основним опонентом формулювань щодо розширення є Німеччина.

"Всі ключі знаходяться в Берліні. Саме тому глава МЗС Латвії Рынкевичс наступного тижня полетить туди, щоб прийти до загальних формулювань. Однак досі Німеччина стояла на позиції, яка не збігається з європейськими прагненнями країн Східного партнерства", – сказав співрозмовник.

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Видання з посиланням на українських дипломатів зазначає, що апетити ЄС щодо розширення слабшають і з-за внутрішньої втоми, і частково "з-за російських заперечень".

У декларації Ризького саміту буде підкреслена важливість тристоронніх консультацій ЄС-Україна-Росія щодо ЗВТ, хоча ні для кого не секрет, що Москва має намір послабити і відкласти торговельні заходи. Саме Німеччина змушує Київ до такого формату консультацій, мотивуючи це необхідністю забезпечити мирний процес.

Крім того, документ певною мірою пом'якшить риторику щодо Росії, зокрема, в ньому йдеться про засудження "незаконної анексії Криму", однак нічого не сказано про російських військах на сході України, хоча раніше в ЄС вживали подібні формулювання.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Грузія очікують від Ризького саміту «Східного партнерства» 21-22 травня позитивного сигналу щодо введення безвізового режиму з Європейським Союзом.