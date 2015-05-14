Путін ясно дав зрозуміти, що ставиться до Януковича з презирством - колишній глава МЗС Чехії

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Якщо Путін захоче взяти під контроль Україну.., люди, які захочуть "допомогти", завжди знайдуться", - сказав він, при цьому додавши, що колишнього президента України Віктора Януковича Путін навряд чи використає для цього.

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"Він (Янукович) навряд чи повернеться. Путін ясно дав зрозуміти, що відноситься до Януковича з презирством. Поки ми не вивчимо своє минуле, критично не подивимося на нього і не зрозуміємо, де помилилися наші праотці, ми не зможемо розібратися з проблемами і вибратися з хаосу", - зазначив Шварценберг.

Повну версію інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое Время".