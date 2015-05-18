Україні нічого запропонувати Заходу, окрім конфронтації з Росією - Пушков

10:08, 18 травня 2015
Політика
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Пушков заявив, що час грає проти України, а сама вона нічого не може запропонувати Заходу.

Reuters

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков у своєму Твіттері написав, що Росія може запропонувати західним країнам більше, ніж Україна.

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"Час грає проти України. Вона не може нічого запропонувати Заходу, крім конфронтації з Росією. Росія може запропонувати незмірно більше.", - зазначив Пушков.

Як повідомляв УНІАН раніше, Олексій Пушков вважає, що санкції проти Росії будуть продовжені до кінця 2015 року через позицію Києва.

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