Україні нічого запропонувати Заходу, окрім конфронтації з Росією - Пушков
10:08, 18 травня 2015Політика
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Пушков заявив, що час грає проти України, а сама вона нічого не може запропонувати Заходу.
Reuters
Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков у своєму Твіттері написав, що Росія може запропонувати західним країнам більше, ніж Україна.
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"Час грає проти України. Вона не може нічого запропонувати Заходу, крім конфронтації з Росією. Росія може запропонувати незмірно більше.", - зазначив Пушков.
Время играет против Украины. Она не может ничего предложить Западу, кроме конфронтации с Россией. Россия может предложить неизмеримо больше.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 17, 2015
Як повідомляв УНІАН раніше, Олексій Пушков вважає, що санкції проти Росії будуть продовжені до кінця 2015 року через позицію Києва.
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