Україні нічого запропонувати Заходу, окрім конфронтації з Росією - Пушков

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков у своєму Твіттері написав, що Росія може запропонувати західним країнам більше, ніж Україна.

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"Час грає проти України. Вона не може нічого запропонувати Заходу, крім конфронтації з Росією. Росія може запропонувати незмірно більше.", - зазначив Пушков.

Время играет против Украины. Она не может ничего предложить Западу, кроме конфронтации с Россией. Россия может предложить неизмеримо больше. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 17, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, Олексій Пушков вважає, що санкції проти Росії будуть продовжені до кінця 2015 року через позицію Києва.