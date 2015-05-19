У ЄС ще не знають, що буде у декларації Ризького саміту щодо безвізового режиму для України - джерело

В Європейському Союзі ще не вирішили, що саме буде сказано стосовного безвізового режиму для України в декларації саміту Східного партнерства, який пройде на цьому тижні в Ризі.

Про це напередодні саміту, який відбудеться 21-22 травня, повідомив високопосадовий європейський дипломат, передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя.

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"Зараз я не буду розмірковувати, якими саме будуть висловлювання та відповідні слова у декларації. Завтра відбудеться засідання Комітету постійних представників (COREPER), який буде розглядати формулювання. Зараз проект (декларації) ще на стадії переговорів. Ми сподіваємося отримати чіткий текст, з яким всі делегації можуть поїхати в Ригу", - сказав він.

Як відомо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила доповідь стосовно виконання Україною та Грузією критеріїв, необхідних для запровадження безвізового режиму, вказавши на ряд аспектів, які ще необхідно виконати.

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Дипломат наголосив, що питання безвізового режиму не є політичним, але технічним. "Є ряд критеріїв, які не були виконані. Перша фаза для обох країн (України та Грузії), як це було у випадку з Молдовою, була законодавчою, зараз ми знаходимося у фазі конкретного виконання. Були вказані (у доповіді ЄК) конкретні недоліки, зазначені дуже конкретні кроки, які мають бути зроблені для обох країн у цьому відношенню. Має бути зроблена конкретна робота. Комісія робить все можливе, щоб підтримати ці країни та досягнути спільної мети - безвізового режиму для громадян. Але це залежить від виконання існуючих критеріїв", - наголосив він.