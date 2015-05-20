Провідна політична єврейська організація США закликала Обаму надати Україні летальну зброю

Про це повідомляє "Евроазиатский еврейский конгресс".

Зокрема, громадські діячі наполегливо рекомендують американському керівництву надати Україні "летальну оборонну військову техніку, яка дозволить народу України краще захистити себе".

Звернення починається з твердження: "трагічна реальність така, що, незважаючи на рішучі дипломатичні, економічні та інші зусилля Сполучених Штатів та Європейського Союзу, спрямовані на зміну політики Кремля, анексія Криму триває, дестабілізація в Східній Україні зберігається, українці продовжують ставати жертвами насильства, інспірованого, якщо не спровокованого, Російською Федерацією". Автори листа пригадують американському президентові його власне висловлювання: "У XXI столітті ми не можемо бездіяльно спостерігати за тим, як кордони Європи змінюються під дулом пістолета". Обаму закликають активніше зайнятися "захистом прав України та інших країн регіону жити вільно від небажаних зовнішніх втручань, захищати свій суверенітет і незалежність, самостійно вибирати своїх друзів".

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Серед конкретних заходів, які громадські активісти закликають вжити американського президента, крім поставок зброї, - надання додаткової фінансової допомоги Україні, а також посилення двосторонніх і багатосторонніх санкцій відносно Росії.

"Поступово, таким чином, Ви будете мати нашу повну підтримку і, вважаємо, підтримку більшості американського народу, який не хоче продовження такої загрозливої поведінки стосовно демократичної держави", стверджують автори звернення.

Лист до президента США підписали керівники Американського єврейського комітету, Українського конгресового комітету Америки, Польського американського конгресу, Національної ради етонців Америки, Литовської американської громади, Грузинської асоціації в США, Коаліції угорців Америки, Асоціації білорусів Америки, Вірменської асамблеї Америки, Чехословацької національної ради Америки, Об'єднаного балтійського національного комітету Америки, Ліги словаків Америки, Ради литовців Америки.