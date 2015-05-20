Палиця: Загрози з боку Придністров'я немає

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

«Коли я був призначений на посаду керівника ОДА, до Тирасполю поїхав вже через тиждень, зустрічався там з президентом невизнаної ПМР Євгеном Шевчуком. Ми обговорили всі питання і Шевчук запевнив, що придністровці не збираються займатися дестабілізацією в Одеському регіоні, і ми можемо взагалі не переживати з цього приводу», - сказав Палиця.

За його словами, побоюватися загроз з боку Придністров'я немає сенсу. «Протягом року я, в принципі, не бачив загроз з боку Придністров'я. Вони самі бояться радикальних настроїв з нашої сторони, якими їх лякають», - розповів губернатор.

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Він також зазначив, що будівництво рову на кордоні з невизнаною республікою не означає наявність будь-яких загроз.

«Так, він (рів – ред.) будується, і я за свій рахунок повністю забезпечую прикордонників нафтопродуктами, тому що у них в бюджеті кошти на ці цілі не передбачені. Але рів необхідний, не стільки для оборони, але швидше, для боротьби з контрабандою. В даному контексті загородження, дійсно, працює. Відсоток контрабанди значно знизився і, думаю, в майбутньому це явище зникне взагалі», - заявив Палиця.