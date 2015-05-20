Палиця: Без Одеси ми б втратили Україну
13:55, 20 травня 2015Політика
1161 0
Губернатор Одеської області Ігор Палиця заявив, що для збереження миру в країні одесити зробили дуже багато.
Палиця заявив, що дуже радий бачити Одещину у складі України / УНІАН
Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.
«Вважаю, що для збереження миру, разом з одеситами зробив дуже багато. Напевно, якщо б тоді не втримали Одесу, ми б втратили Україну», - сказав Палиця.
У той же час, за його словами, в Одеській області на сьогоднішній день немає спроб створення так званої «народної республіки».
Читайте такожПалиця: Загрози з боку Придністров'я немає
«Я радий, що регіон залишився у складі України, що тут немає так званої «народної республіки» і спроб її створення», - заявив Палиця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter