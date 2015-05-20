Палиця: Без Одеси ми б втратили Україну

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

«Вважаю, що для збереження миру, разом з одеситами зробив дуже багато. Напевно, якщо б тоді не втримали Одесу, ми б втратили Україну», - сказав Палиця.

У той же час, за його словами, в Одеській області на сьогоднішній день немає спроб створення так званої «народної республіки».

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«Я радий, що регіон залишився у складі України, що тут немає так званої «народної республіки» і спроб її створення», - заявив Палиця.