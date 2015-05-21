Підгрупа з гуманітарних питань обговорила обмін полоненими "всіх на всіх" - ОБСЄ
02:43, 21 травня 2015Політика
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Підгрупа з гуманітарних питань Контактної групи щодо України завершила свою роботу в Мінську
REUTERS
Про це повідомляє "5 канал".
"Обговорювалися два питання: обмін полоненими і гуманітарні питання", -заявив координатор робочої групи від ОБСЄ Тоні Фріш.
За словами координатора, питання обміну полоненими стояло саме так - "всіх на всіх".
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"Жодного небажання я не побачив", - сказав Фріш.
Як відомо, сформовано чотири підгрупи для виконання положень Мінських домовленостей. Координують їхню роботу представники ОБСЄ.
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