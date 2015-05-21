Підгрупа з гуманітарних питань обговорила обмін полоненими "всіх на всіх" - ОБСЄ

Про це повідомляє "5 канал".

"Обговорювалися два питання: обмін полоненими і гуманітарні питання", -заявив координатор робочої групи від ОБСЄ Тоні Фріш.

За словами координатора, питання обміну полоненими стояло саме так - "всіх на всіх".

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"Жодного небажання я не побачив", - сказав Фріш.

Як відомо, сформовано чотири підгрупи для виконання положень Мінських домовленостей. Координують їхню роботу представники ОБСЄ.