Кліматичні зміни стануть серйозним випробуванням для Південної Америки

Глобальні кліматичні зміни чинитимуть негативний вплив на латиноамериканську економіку і призведуть до різкого збільшення споживання енергоносіїв в країнах регіону, спровокувавши в них ряд економічних і соціальних проблем. Такий прогноз дає в своєму прес-релізі Міжамериканський банк розвитку, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Президент банку Альберто Моренно зазначив, що, за прогнозами, попит на енергоносії в країнах Латинської Америки та Карибського басейну зросте до 2030 р. на 75%. Це означає, що латиноамериканським країнам необхідно узяти на озброєння стратегію диверсифікації джерел енергії, щоб впоратися з подібними викликами, а також підвищити ефективність використання енергоносіїв при одночасному зменшенні забруднення довкілля.

Передбачається, що аби уникнути економічних і соціальних проблем, спровокованих змінами клімату, латиноамериканські країни повинні збільшити інвестиції в енергетичну галузь на загальну суму не менше 1,6 трлн дол.

Засідання Міжамериканського банку розвитку відкрилося напередодні в Майямі і закриється 8 квітня ц.р. У ньому беруть участь міністри економіки і голови центральних банків країн-членів Міжамериканського банку розвитку.