Депутати направили законопроект про реструктуризацію валютних кредитів на третє читання і тікають з Ради

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим ВР направила на третє читання законопроект про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (№1558-1).

Переважна більшість народних депутатів залишають будівлю парламенту через підземні ходи, що ведуть в сусідні будівлі, де розташовані профільні комітети, оскільки біля ВР триває акція протесту.

Учасники акції зранку пікетують парламент з вимогою ухвалити законопроект №1558-1.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні біля Верховної Ради, на перехресті вулиць Шовковична та Грушевського, учасники акції, які вимагають ухвалити закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, запалили автомобільні шини.

Шини горіли близько 30 секунд, після чого правоохоронці відтіснили пікетувальників та загасили шини вогнегасниками.

Через деякий час найагресивніші учасники акції протесту знову запалили шини, при цьому вони перешкоджали пожежникам гасити вогонь.

Також біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та пікетувальниками.