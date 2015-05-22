Порошенко: Україна готова виконати решту умов для безвізового режиму

Про це президент Петро Порошенкозаявив, виступаючи на саміті Східного партнерства у Ризі. Президент підкреслив, що Україна зараз бореться за мир у всій Європі, і для Європи життєво необхідно продемонструвати солідарність з Україною. "Україна знаходиться на передовому фронті боротьби в Європі за мир", – сказав глава держави.

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Президент підкреслив, що Україна бореться сьогодні не лише за свою землю. "Ми боремось сьогодні за Грузію, Молдову, Вірменію та Білорусь – за їхню можливість стати європейськими країнами, розділяючи такі ж цінності та принципи", – сказав він.

Порошенко висловився за більшу "амбіційність та далекоглядність" саміту в Ризі, враховуючи російську агресію, анексію Криму та підписану Угоду про асоціацію з ЄС.

"Сьогодні маємо відстоювати завдання зробити нас сильнішими – об'єднаними та демократичними країнами, повністю відданими реформам та здатними їх реалізувати. Це має бути нашим спільним інтересом", – наголосив президент.

На його думку, Східне партнерство могло би бути більш інструментально дієвим.

За словами президента, сьогодні постає питання, чи зможе ініціатива Східного партнерства відігравати більш важливу роль і дати відповідь на виклики – проведення реформ, забезпечення безпеки кордонів, мир. "І нарешті, чи може принести європейську перспективу для країн, які цього заслуговують та прагнуть", – сказав Петро Порошенко.

"Вірю, що ми всі прагнемо миру та стабільності, кращого життя та більшої свободи для людей, більшого партнерства та співпраці на континенті", – підкреслив президент.