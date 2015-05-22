Сьогодні з полону може бути звільнено "кіборга" Кузьміних - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на прес-конфереції за підсумками саміту «Східного партнерства» в Ризі.

«Зараз завершилися велика робота, яку організувала гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи, і щойно повідомили, що сьогодні, з високою долею вірогідності, вдастся звільнити командира 90-го батальйону 81-ї бригади, нашого «кіборга» Кузьміних, який уже багато тижнів перебуває в полоні, і є велика надія, що сьогодні ввечері він може бути звільнений», - сказав президент.

Читайте такожAmnesty International знайшла свідків убивства "кіборга" Брановицького бойовиком Моторолою

Порошенко подякував усім, хто має до цього відношення. «Ми будемо молитися, щоб ця операція сьогодні завершилася успішно», - сказав він.