Штурмовий загін розвідки "Айдар" намагався взяти третього пораненого офіцера РФ у Щасті - журналістка

Про це в ефірі ток-шоу "Шустер. Live" на телеканалі "112 Україна" заявила головний редактор газети "Кремінь" (Кременчук) Ольга Оленич.

"Я хочу дещо уточнити, участь в операції брала не тільки 92 бригада, а також окремий штурмовий загін розвідки "Айдар". Це не батальйон "Айдар" і теж кременчужани. Вони спробували взяти третього пораненого офіцера, але у росіян було сильне прикриття, і це трошки не вдалося", - повідомила Оленич.

Читайте такожСьогодні суд вирішить питання арешту захоплених ГРУшників

Нагадаємо, що капітан і сержант 3-ї бригади спецпризначення ГРУ ГШ РФ, що базується в Тольятті, були затримані в Щасті. Зараз вони проходять лікування в Києві. Міноборони РФ заявляє, що затримані Єрофєєв і Александров не є військовими ЗС РФ. Те ж саме сказала російському телебаченню нібито дружина Александрова.

Затриманих вже відвідали представники Червоного Хреста, Amnestry International і ОБСЄ, і військові сказали, що їх відправили в Україну на розвідку зі зброєю, але наполягали, що в боях на Донбасі російські військові не беруть участь.