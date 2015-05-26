"Параноя" Facebook: у бан відправили Філатова і Березовця

Так, українського журналіста та політехнолога Тараса Березовця вранці заблокували на добу через те, що він поширив пост про українську націю, передає ТСН.

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А ввечері у бан потрапив нардеп Борис Філатов, який репостив повідомлення нардепа Борислава Берези, в якому він повідомляв, що його забанили через відео Філатова.