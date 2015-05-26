У справі про узурпацію Януковичем влади допитали вже чотирьох суддів КС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління з нагляду за кримінальними провадженнями МВС, СБУ і фіскальної служби Генеральної прокуратури України Юрій Севрук.

“СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом винесення неправосудного рішення суддями КС, які сприяли узурпації влади (Януковичем — УНІАН). На даний час допитуються ці судді. Наскільки я пам'ятаю, на вчорашній день 4 судді було допитано (їхні прізвища я вам не скажу), і слідство триває “, сказав Севрук.

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За його словами, підозра будь-кому із суддів Конституційного суду слідчими Служби безпеки на даний час не висувалась.

Севрук також додав, що аналогічне кримінальне провадження розслідується Головним слідчим управлінням ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в СБУ поінформували про відкриття кримінального провадження проти Януковича та суддів Конституційного суду за узурпацію влади шляхом нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році. Провадження відкрито за частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Пізніше в СБУ додали, що у провадженні фігурують також екс-народні депутати, які вносили подання в КС.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України" №2222-IV", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління.

Восени 2010 року Конституційний cуд визнав цей закон нелегітимним і повернув чинність Конституції 1996 року.

Таким чином, форма правління в Україні перетворилася з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську.

22 лютого 2014 року Верховна Рада своєю постановою відновила дію Конституції 2004 року.