Прокуратура і СБУ затримали чиновників і військовослужбовців за корупцію в АТО

Також викриті корупційні дії з боку службових осіб органів влади, які знаходяться на території Донецької і Луганської областей, йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України (ГПУ).

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"21 травня затримано старшого офіцера відділення комплектування одного з військових комісаріатів Донецької області, який отримав неправомірну вигоду в розмірі 12 тис. грн за сприяння зі свого боку у звільненні громадянина від призову на строкову військову службу до Збройних сил", - говориться в повідомленні.

"23 травня затримано начальника міграційної служби України одного з міст Донецької області, який отримав неправомірну вигоду у розмірі 8 тис. грн за оформлення паспортів мешканцям тимчасово неконтрольованої території Донецької області", - зазначається в повідомленні ГПУ.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням"). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Крім цього, 23 травня затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу ("надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище") командира роти матеріально-технічного забезпечення одного з окремих мотопіхотних батальйонів, який надав неправомірну вигоду службовій особі за сприяння у переміщенні автомобілів з вантажем на тимчасово непідконтрольну українській владі територію. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Вказаних осіб затримано, їм повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.