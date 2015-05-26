У Комітеті ВР з протидії корупції виступають за відставку Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав під час семінару на тему: "Як ефективно боротися з корупцією в Україні? Передова практика з Фінляндії".

"Ми ініціювали відставку генерального прокурора. Зараз ми зосереджуємо всі зусилля для того, щоб у відставку пішов нинішній міністр внутрішніх справ" - зазначив Соболєв.

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Таку позицію, за його словами, у комітеті відстоюють через неефективну протидію корупції в середині міністерства, не говорячи вже про боротьбу з корупцією за його межами.

У цьому зв'язку він заявив, що "важливо не тільки, щоб Арсен Аваков залишив цей пост, а й, щоб людина, яка прийшла йому на зміну, була людиною, в якій суспільство впевнене, що вона здатна, що вона не обтяжена корупційними зв'язками".

Соболєв пояснив, що необхідно, щоб посадовці, особливо у правоохоронних органах, були борцями з корупцією, а не керівниками, які очолюють корупцію.

Також, за його словами, важливим пріоритетом повинно стати поліпшення антикорупційного законодавства.