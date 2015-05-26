Російського консула допустять до затриманих військових з Тольятті після узгодження з МЗС - СБУ

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Шановні друзі,Як і обіцялося, інформую вас про ситуацію з заарештованими військовослужбовцями ГРУ Гентштабу ЗС РФ.Ст... Posted by Markian Lubkivskyi on 26 травня 2015 р.

"Вкотре хочу наголосити, що немає жодних перешкод для відвідання цих громадян консульськими співробітниками посольства РФ в Україні... Вони будуть допущені до заарештованих після погодження російською стороною усіх процедурних питань з МЗС України", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, тимчасовий повірений у справах України в РФ Руслан Німчинський відвідав міністерство закордонних справ Росії для обговорення ситуації із затриманими російськими військовими Євгеном Єрофєєвим і Олександром Александровим.