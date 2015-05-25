У РФ «Солдатські матері» вимагають пояснити, як спецназівці з Тольятті потрапили на Донбас

Відповідальний секретар «Союзу комітетів солдатських матерів», член Громадської ради при Міноборони Валентина Мельникова звернулася з запитом до головного військового прокурора РФ Сергія Фрідінського з проханням прояснити статус одного з затриманих в Україні росіян, яких українські правоохоронці вважають бійцями ГРУ, передає РБК.

Як розповіла агентству правозахисниця, в організацію «Солдатських матерів» звернувся «по електронній пошті і СМС військовослужбовець за контрактом військової частини №21208 Александров Олександр Анатолійович з проханням надати йому сприяння для повернення в Росію».

У своєму листі на ім'я Фрідінського Мельникова просить військову прокуратуру відповісти на кілька запитань: «За яким розпорядженням військовослужбовець перебував в Україні?», «За яких обставин, яким способом сержант Александров зміг перейти державний кордон?», «Які заходи приймаються військовою прокуратурою для повернення військовослужбовця?» і «Чи бере участь МЗС у поверненні на територію Росії Александрова?» Крім того, солдатські матері просять прокуратуру «вжити всі можливі заходи для звільнення Александрова у разі чергового обміну полоненими «всіх на всіх» в Україні».

Влада України повідомила про затримання під Луганськом двох військових з Росії, капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова 17 травня. Представники СБУ обох назвали діючими російськими військовослужбовцями з третьої гвардійської Окремої бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління Генштабу Міноборони Росії.

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Через кілька годин після цієї заяви бойовики з "ЛНР" повідомили про захоплення українськими силовиками двох бійців луганської «Народної міліції». Ще через добу офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що Александров і Єрофєєв на момент затримання не були діючими військовослужбовцями.

Спеціальний кореспондент «Новой газеты» Павло Канигін, який побував у київському госпіталі у затриманих росіян, розповів РБК, що обидва вони з подивом дізналися про своє звільнення з армії. За словами журналіста, обидва сподіваються на взаємний обмін полоненими між сторонами конфлікту.

Під час допиту, відео якого було опубліковано українською стороною, Александров і Єрофєєв заявили, що прибули на Україну 26 березня 2015 року у складі батальйону з 220 чоловік. Раніше Москва неодноразово заявляла, що на території України немає російських військовослужбовців, а конфлікт в Донбасі є внутрішньоукраїнським. У Міноборони в бесіді з РБК дали зрозуміти, що додаткових коментарів до заяви Конашенкова найближчим часом не буде.

«Я не можу нічого додати до того, що я вже говорив. Це громадяни Росії, що знаходяться в полоні. Російська сторона вживає необхідних заходів для їх визволення з полону», — прокоментував у п'ятницю ситуацію прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Полоненим може вважатися тільки військовослужбовець, затриманий під час бойових дій, пояснив у свою чергу РБК член президентської Ради з прав людини, керівник правозахисної групи «Громадянин. Армія. Право» Сергій Кривенко. Для отримання статусу полоненого солдат повинен назвати своє прізвище, ім'я, посаду і військову частину. У цьому випадку, якщо військовий не здійснив кримінальних злочинів крім своєї участі в бойових діях, ставлення до нього регулюють Женевські конвенції. При цьому він уточнив, що росіянин, який був затриманий зі зброєю в руках на території іншої держави і не є військовослужбовцем, вважається кримінальним злочинцем «і за законами України, і за законами Росії».

Зараз обидва росіянина заарештовані київським судом за підозрою в тероризмі. Переговірник центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандем заявив в ефірі української телепрограми «Шустер Live», що Єрофєєв і Александров не підпадають під процедуру обміну, оскільки не є ополченцями.