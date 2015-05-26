У Севастополі заборонили виконувати гімн міста українською мовою

Про це повідомляє сайт окупаційних Законодавчих зборів Севастополя.

Згідно з повідомленням, представники окупаційної владиу другому читанні прийняли закон "Про гімн міста Севастополя". Гімном міста затверджено пісню «Легендарний Севастополь» композитора Вано Мураделі на вірші Петра Градова.

Читайте такожОкупаційна влада Севастополя хоче зробити російську мову єдиною "державною""Законом також передбачено покарання за спотворення гімну Севастополя в публічних і громадських місцях. Наприклад, раніше слова «легендарної пісні» намагалися перекласти українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Як пише Крим.Реалії, пісня «Легендарний Севастополь» була офіційним гімном міста до анексії півострова. Він був затверджений рішенням I сесії міськради XXII скликання від 29 липня 1994 року.

У роки незалежності України севастопольський поет Мирослав Мамчак написав свою версію гімну міста українською мовою, яку виконував ансамбль Військово-морських сил України і транслювала телерадіокомпанія ВМСУ «Бриз», яка до анексії базувалася в Севастополі.