Президент призначив сім голів ВЦА у районах Донецької та Луганської областей

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 травня 2015 року «Про призначення керівників військово-цивільних адміністрацій».

Згідно з документом, майор міліції Олег Ліванчук призначений керівником ВЦА у місті Красногорівка Мар'їнського району; полковник Павло Малихін – в місті Авдіївка та Андрій Сілич – в місті Вугледар Донецької області.

Читайте такожПрезидент створив дві військово-цивільні адміністрації на ДонбасіУ Луганській області Володимира Дерев’янка призначено керівником військово-цивільної адміністрації села Кримське Новоайдарського району, Григорія Пригебу – сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, Сергія Шакуна – селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району, а також Віталія Шведова – сіл Троїцьке та Новозванівка Попаснянського району.

Кабінету міністрів президент доручив забезпечити фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій, а їхнім головам подати у тижневий строк керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України пропозиції щодо структури і штатного розпису відповідних військово-цивільних адміністрацій.