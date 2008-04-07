Ющенко відбув до Лівії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із офіційним візитом до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що в рамках візиту відбудеться зустріч Президента України з лідером лівійської революції Муамаром КАДДАФІ.

Заплановані також двосторонні переговори під головуванням Президента України та пре;м`єр-міністра Лівійської Джамагирії Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ.

У рамках візиту передбачається підписання двосторонніх українсько-лівійських документів.

У м. Тріполі В.ЮЩЕНКО також покладе квіти до монумента загиблим в операції «Аль-Гані».

Під час візиту Президента супроводжують міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, перший заступник міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.