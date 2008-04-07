На яхті, захопленій піратами, є лише одна українка

Кризовий центр Міністерства закордонних справ Франції підтверджує наявність серед захоплених піратами в Сомалі заручників лише громадянки України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Зокрема, у зв’язку з появою у ЗМІ суперечливих повідомлень про наявність на борту французького судна „Le Ponant” від 10 до 20 громадян України, Посольство України у Франції офіційно звернулося до МЗС Франції з проханням надати повний перелік членів екіпажу. Водночас з посиланням на „надмірну увагу ЗМІ до згаданої події” французьке зовнішньополітичне відомство відмовилося задовольнити прохання української дипустанови. Аналогічний запит було направлено також по лінії військового аташату до центру підготовки та проведення операцій штабу ЗС Франції. Відповіді на згаданий запит поки що не отримано.

Також з метою уточнення кількості українських громадян, які перебувають на борту захопленої піратами яхти, Департамент консульської служби МЗС України обговорив це питання безпосередньо з кризовим центром МЗС Франції. Представники кризового центру підтвердили наявність серед заручників лише громадянки України.

За даними Посольства, минулу ніч яхта провела поблизу сомалійської провінції Пунтланд. 6 квітня було встановлено перший контакт з піратами. Ніяких вимог, у тому числі щодо викупу, від піратів не надходило.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України у Франції та Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня поблизу Сомалі пірати захопили французьку яхту класу люкс „Ponnant”. На борту зазначеної яхти знаходиться близько 30 осіб екіпажу, серед яких громадянка України. Водночас деякі ЗМІ повідомили про перебування на судні щонайменше 10 українців.