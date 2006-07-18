Кого Ющенко бачить прем`єр-міністром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на посаду прем`єр-міністра України має претендувати той політик, який сприйматиметься всіма політичними силами як неконфліктна особа, повідомив глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК в інтерв`ю газеті «Дело».

«Президент говорить, що повинен бути прем`єр, який об`єднує Україну. І це цілком щиро. У чому зараз об`єднуюча ідея коаліції номер два? Я згоден з прем`єром Юрієм ЄХАНУРОВИМ, який заявив, що перша коаліція висувала прем`єра від Заходу (України), друга коаліція висуває прем`єра від Сходу. Що об`єднуючого було в першій коаліції, що об`єднуючого в другій коаліції? Очевидно, якщо ми говоримо про об`єднання країни, то ми повинні бачити об`єднуючі чинники. І саме тому Президент закликає саме до цього: давайте поступимося амбіціями», - сказав О.РИБАЧУК.

На думку керівника Секретаріату, антикризова коаліція не запропонувала стратегії, спрямованої на об`єднання країни. «Головні питання залишаються без відповіді - яким чином коаліція одного берега об`єднує країну? Особа запропонованої кандидатури на посаду прем`єра є прийнятною для всієї країни чи тільки для частини країни? І тому Президент закликає: якщо ми говоримо щиро (це ключове слово) про бажання об`єднати країну, то ми виключаємо ті персоналії, які вносять конфлікт. З одного берега чи з іншого берега. Президент не називає прізвищ. Але очевидно, що в даному випадку йдеться, що і в першому варіанті проблема виникала з тим, що один берег неначе став вищим за другий, і в другому варіанті те ж саме», - пояснив він.

О.РИБАЧУК підкреслив, що дострокових парламентських виборів не буде тільки в тому разі, якщо коаліція доведе щирість бажання працювати. «Якщо з боку коаліції з`явиться бажання створювати щиру коаліцію, а не продавлювати питання, що цікавлять їх, то, можливо, країна обійдеться без чергових виборів», - зазначив глава Секретаріату Президента.

При цьому, він додав, що В.ЮЩЕНКО «не наполягає на кандидатурі Ю.ЄХАНУРОВА». «Він говорить про те, що повинен бути прем`єр, який сприймається обома таборами як неконфліктний», - підкреслив О.РИБАЧУК.