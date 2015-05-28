Порошенко: Україна повинна посадити РФ за стіл переговорів і добитися закриття кордону

Про це заявив в рамках роботи 8-го Київського форуму з безпеки президент Петро Порошенко. "Ми повинні посадити Росію за стіл переговорів. Ми повинні домогтися виведення військ і перекриття кордону під моніторингом ОБСЄ", - сказав глава держави.

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Крім цього, він зазначив, що потрібен ефективний механізм імплементації мінських угод. "Розвиток подій після підписання мінських угод доводить, що нам потрібен ефективний механізм їх імплементації, тому що просто слово і підпис, які працювали раніше, більше не працюють", - сказав Петро Порошенко, додавши, що Україна неухильно дотримується кожного пункту цих угод.

Також глава держави підкреслив, що Україна буде вести діалог з українським Донбасом після проведення там чесних виборів. "Ми повинні забезпечити чесне і прозоре волевиявлення. Ми будемо вести діалог з Донбасом. Але з іншим Донбасом. З українським Донбасом - після проведення чесних виборів", - підкреслив Петро Порошенко.