Тимошенко закликає ”Нашу Україну” разом скласти депутатські повноваження
Лідер БЮТ заявляє про політичний переворот
Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала народних депутатів із фракції «Наша Україна» разом скласти депутатські повноваження для того, щоб Верховна Рада стала недієздатною.
Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала сьогодні у парламенті, що у ВР відбувся «справжній політичний переворот». За її словами, більшість, яка склалась у парламенті, є «політично нелегітимною», тому що не спирається на більшість суспільства.
Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, «з правової точки зору це не є законним угрупованням». За її словами, сьогоднішнє повторне оголошення про створення антикризової коаліції є свідченням того, що раніше «це було зроблено незаконно».
Лідер БЮТ наголосила, що ця більшість є «морально нелегітимною», оскільки замішана на «продажності такого масштабу», якого ще не знала Україна.
Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, «переворот у парламенті» може зупинити Президент України, розпустивши цю Верховну Раду. Водночас вона зауважила, що виходом є ситуація, коли фракція БЮТ разом із фракцією «Наша Україна», тобто не менше 150 народних депутатів, складуть свої депутатські повноваження і парламент виявиться недієздатним.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що фракція БЮТ готова до такого кроку, і закликала «Нашу Україну» підтримати її.
До Верховної Ради за списком БЮТ пройшло 129 народних депутатів. На сьогодні уже чотири народні депутати з цієї фракції увійшли до антикризової коаліції.
У складі фракції «Наша Україна» - 80 депутатів. Відомо, що двоє її представників увійшли до нової коаліції.