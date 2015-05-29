У Держприкордонслужбі заявляють про військову загрозу з Придністров'я

Про це заявив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко в інтерв'ю "5 каналу", пише ZN.UA.

"Загроза з боку Придністров'я є як військова, так і, скажімо, технологічно-прикордонна... Ми вважаємо, що ця ділянка є загрозливою щодо прикордонної безпеки", - повідомив він.

Тим не менш, військова загроза на цій ділянці кордону набагато менша, ніж на східних рубежах, зазначив він.

Читайте такожМаккейн: Росія може напасти на Україну з боку Придністров'я

Більш нагальною проблемою для прикордонників є контрабанда продовольчих товарів з Придністров'я, а також протиправна діяльність місцевих жителів.

Складними в плані прикордонної безпеки залишаються також північна та південна ділянки державного кордону.