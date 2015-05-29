У Раді пропонують звільнити від ввізного мита товари допомоги від фондів НАТО

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він повідомив, що зареєстрував у Верховній Раді законопроект №2969 щодо звільнення від ввізного мита допомоги, яку НАТО надає нашим Збройним силам.

Політик нагадав, що країни НАТО створили спеціальні трастові фонди для України ще 2 грудня 2014 року. І з того часу Україна так і не спромоглася внести зміни до законодавства, які б розблокували отримання такої допомоги.

«Адже абсолютно справедливо, що держави, які надають нам матеріально-технічні цінності, не вважають за доцільне ще й платити нам за це мито. Через це надання допомоги нашим ЗСУ було заблоковано», - підкреслив народний депутат.

Він пропонує внести зміни до Митного кодексу, які дозволять Україні нарешті отримати те, чого потребують наші ЗСУ, і що нам готові дати безкоштовно.

«Дуже сподіваюся, що цей законопроект з’явиться у сесійній залі в максимально стислі терміни. І буде більше користі, якщо ми витрачатимемо час не на ток-шоу і не анонси чергового наступу на Сході, а на конкретну роботу, яка дозволить нашим бійцям бути краще підготовленими до будь-якого сценарію», - підсумував Віктор Балога.