Заступник голови СБУ Артюхов "кришує" контрабанду, якою займаються люди Януковича - депутат
Заступник голови Служби безпеки України, начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Юрій Артюхов «кришує» контрабанду нафтопродуктів із окупованих територій в Україну людьми Януковича.
Про це сьогодні під час прес-конференції заявила народний депутат фракції «Народний фронт», член Комітету з питань національної безпеки та оборони Тетяна Чорновол.
«За часів президенства Януковича контрабандою керував Курченко, то зараз ці схеми курує партнер Курченка - Ставицький через представника в Україні – депутата Онищенка. Вони зараз працюють активно в українських портах Одеси, Миколаївщини і Херсонщини», - повідомила Чорновол.
«Всі ці «схемщики» не могли б працювати, якби у них не було потужного «даху». "Кришуванням" цього контрабандного бізнесу займається заступник голови СБУ Артюхов, який якраз і претендує на посаду керівника служби СБУ", - сказала Чорновол.
За її підрахунками, якщо порівняти статистику надходження бензину в Україні з-за кордону, а також виробництво бензину в країні, і порівняти з роздрібною торгівлею, то вийде, що роздрібна торгівля набагато вище за об'ємом.
«Звідки він виникає? Насправді відповідь проста - це контрафактна і контрабандна складова. Ємність цього ринку десь мільярд доларів», - повідомила Чорновол.
Крім того, представник «Народного фронту» заявила про ще один напрямок контрабанди Артюховим в зоні АТО – це товари, які забезпечують бізнес-партнери Юри «Єнакієвського»: брати Аврамови і Анатолій Зуєв «Зуй».
«Спільно з народним депутатом і менеджером Юрія Іванющенка Олегом Недавою вони проводять ряд схем на непідконтрольній Україні території», - сказала Тетяна Чорновол.
Представник «Народного фронту» наголосила на необхідності розголосу інформації про контрабанду діяльність людьми Януковича і заступником голови СБУ.
«Цій мафії необхідно, щоб їх структура стабілізувалася і ніхто їм не заважав, щоб не було жодних скандалів і ніхто не говорив, хто стоїть за їх злочинами», - наголосила народний депутат.
«Нещодавня атака на Міністерство внутрішніх справ була саме з цих причин, бо МВС зупиняє контрабандні судна, а добровольчі батальйони МВС відіграють серйозну роль у зоні АТО, оскільки в основному вони забороняють вантажам проходити через територію України в непідконтрольну зону», - підсумувала представник «Народного фронту».