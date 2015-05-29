Порошенко пообіцяв не допустити прориву бойовиків до Краматорська
Президент України Петро Порошенко пообіцяв не допустити прориву бойовиків до Краматорська.
Про це Порошенко сказав на зустрічі з працівниками Краматорського заводу важкого верстатобудування, повідомляє "ОстроВ".
"Сюди, до Краматорська ми агресора не пустимо, скільки б танків він не готував на окупованій території", - заявив Порошенко.
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Він зазначив, що на останніх переговорах у Мінську від президента РФ Володимира Путіна звучали обіцянки, що він робитиме все для припинення вогню, а натомість в Україні "отримали російських спецпризначенців на землях Донбасу".
Порошенко пообіцяв зробити все, щоб мир прийшов на Донбас якомога швидше.
"Я вірю в те, що мир прийде на землю Донбасу найближчим часом, що не відновляться обстріли, що ми відбудуємо Донбас", - сказав він.