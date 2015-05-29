Лавров заявив, що РФ буде домагатися звільнення затриманих під Луганськом спецназівців

Про це Лавров заявив у Горно-Алтайську на спільній прес-конференції з главою МЗС Казахстану Єрланом Ідрисовим, передає РИА Новости.

«Ми будемо домагатися їх звільнення, є відповідні правові процедури, і ми це розуміємо, в українській державі», - сказав Лавров.

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«Ми займаємося їхньою долею з першого дня. Було трошки сумно за деякі ЗМІ, коли ми читали їх повідомлення про те, що росіяни були кинуті в біді», - сказав він.

За словами міністра, деякі журналісти говорили, що затримані росіяни збентежені відсутністю будь-якої уваги з боку диппредставництва.

«Це не дуже чиста гра. Я сподіваюся, що ніхто не буде намагатися щось подібне продовжувати робити, спекулювати на ситуації, в якій ці люди опинилися», - сказав Лавров.

При цьому він заявив, що російська сторона хоче переконатися, що на затриманих не чиниться ніякого тиску і що їхні інтереси повністю забезпечені.

«Їм, зокрема, надали казенних адвокатів, а той адвокат, який є кращим, поки що не може одержати згоду на те, щоб захищати, з боку української влади», - стверджує глава МЗС РФ.

Він також відзначив, що, за словами затриманих, вони почуваються добре.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох військовослужбовців Головного розвідувального управління генштабу Збройних сил РФ капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

Відразу після затримання офіцерів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повторив офіційну позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає».