Лавров заявив, що РФ буде домагатися звільнення затриманих під Луганськом спецназівців
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде домагатися звільнення затриманих під Луганськом спецназівців Євгена Єрофєєва Олександра Александрова.
Про це Лавров заявив у Горно-Алтайську на спільній прес-конференції з главою МЗС Казахстану Єрланом Ідрисовим, передає РИА Новости.
«Ми будемо домагатися їх звільнення, є відповідні правові процедури, і ми це розуміємо, в українській державі», - сказав Лавров.
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«Ми займаємося їхньою долею з першого дня. Було трошки сумно за деякі ЗМІ, коли ми читали їх повідомлення про те, що росіяни були кинуті в біді», - сказав він.
За словами міністра, деякі журналісти говорили, що затримані росіяни збентежені відсутністю будь-якої уваги з боку диппредставництва.
«Це не дуже чиста гра. Я сподіваюся, що ніхто не буде намагатися щось подібне продовжувати робити, спекулювати на ситуації, в якій ці люди опинилися», - сказав Лавров.
При цьому він заявив, що російська сторона хоче переконатися, що на затриманих не чиниться ніякого тиску і що їхні інтереси повністю забезпечені.
«Їм, зокрема, надали казенних адвокатів, а той адвокат, який є кращим, поки що не може одержати згоду на те, щоб захищати, з боку української влади», - стверджує глава МЗС РФ.
Він також відзначив, що, за словами затриманих, вони почуваються добре.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох військовослужбовців Головного розвідувального управління генштабу Збройних сил РФ капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.
Відразу після затримання офіцерів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повторив офіційну позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає».