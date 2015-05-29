Регламентний комітет ВР підтримав подання прокуратури на притягнення депутата Мельничука до кримінальної відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний висновок сьогодні на засіданні профільного парламентського комітету оголосив перший заступник Голови комітету Павло Пинзеник.

У висновку зазначається, що вказані подання необхідно скерувати для прийняття остаточного рішення Голові Верховної Ради Володимиру Гройсману. Водночас комітет вважає, що орган досудового слідства зібрав недостатньо доказів для притягненні Мельничука до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого статтею 258( бандитизм) ККУ.

Читайте такожКомітет Ради вирішив повернути до ГПУ подання про позбавлення Клюєва депутатської недоторканностіТакож комітет вважає, що у поданні Генпрокурора є недостатньо обґрунтувань та доказів стосовно затримання та арешту Мельничука. У своїх виступах члени комітету вважають, що Генпрокуратура у своєму поданні допустила велику кількість припущень та портиріч, які потрібно ретельно вивчити та усунути під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження. У свою чергу відповідаючи на запитання членів комітету Мельничук зазначив, що Генпрокуратура його жодного разу не викликала на допит у кримінальному провадженні, фігурантом якого він є не дивлячись на те, що він неодноразово відвідував Генпрокуратуру у депутатських справах та мав особисті зустрічі з військовим прокурором Анатолієм Матіосом. При цьому Мельничук запевнив, що він готовий працювати зі слідством і з’являтися на допити.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генпрокуратура підозрює депутата Сергія Мельничука в організації банди з підлеглих йому добровольців. Слідство назвало імена сімох осіб, котрих звинувачують в участі у "банді Мельничука" і заявляє, що були і інші "не встановлені слідством особи".