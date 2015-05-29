Порошенко і Штайнмаєр обговорили шляхи забезпечення реалізації Мінських домовленостей

Обговорювались шляхи забезпечення реалізації Мінських домовленостей з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та допомоги з боку Німеччини впровадженню реформ в Україні, повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили шляхи забезпечення реалізації Мінських домовленостей, подальшої солідарності з Україною з боку Європейського Союзу, а також скоординували позиції напередодні саміту «Великої сімки», який пройде в Німеччині у червні.

Глава держави зазначив, що формат, який було винайдено рік тому і який отримав назву «Нормандський», продемонстрував високий рівень координації дій з пошуку мирного вирішення та деескалації ситуації на Донбасі, а також допоміг у реалізації мирного плану Президента, що був представлений у червні минулого року.

Президент відзначив, що його мирний план отримав підтримку з боку Європейського Союзу, ООН, «Великої сімки», Японії. «Немає альтернативи мирному плану, який включає припинення вогню, відведення важкої техніки та озброєння, звільнення заручників, доступ моніторингової місії ОБСЄ, початок політичного процесу включно з проведенням чесних та вільних місцевих виборів», – наголосив Порошенко.

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Глава держави відзначив важливість вирішення складної гуманітарної ситуації на окупованих бойовиками територіях Донбасу, від якої особливо страждають діти, літні люди, ув’язнені.

Зі свого боку, Глава МЗС Німеччини заявив про намір відвідати Дніпропетровськ, щоб на місці ознайомитися зі станом справ. Він також висловив занепокоєння через погіршення ситуації на Донбасі через збільшення кількості обстрілів.

«Ми з великою повагою ставимося до Ваших дій щодо реформування країни», – наголосив Франк-Вальтер Штайнмайєр, відзначивши, що дуже важко водночас вирішувати безпекову ситуацію в Донецькій та Луганській областях та реформувати країну.

Міністр поінформував про рішення Уряду Німеччини відкрити кредитну лінію для України на суму 500 млн євро на додаток до 200 млн євро вже наданої допомоги. Ці кошти мають бути витрачені на підтримку фінансової стабільності України, а також на проекти підвищення енергоефективності, відновлення інфраструктури та побудови житла.

Порошенко заявив про важливість координації дій у справі відновлення та відбудови Донбасу, зокрема, для пошуку інвестицій для відновлення зруйнованої інфраструктури, створення робочих місць.

«Я дуже вдячний, що Німеччина, німецький Уряд, Ви особисто демонструєте сильну солідарність з Україною та чіткий сигнал єдності Європейського Союзу», – заявив президент, додавши, що в ситуації навколо України Німеччина підтвердила, що є сильним європейським лідером.