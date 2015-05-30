Палиця заявив, що кандидатура Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА його приємно здивувала

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу, після представлення Саакашвілі активу регіону.

За словами Палиці, у нього напередодні відбулася годинна розмова з президентом України Петром Порошенком.

«Президент розпитував мене про проблеми регіону, особливості, людей. Потім подякував за роботу, оскільки за рік, який я очолював область, нам вдалося не просто утримати регіон у складі Україні. За цей час люди тут навчилися розуміти один одного», - сказав він.

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Палиця додав, що на посаду голови Одеської ОДА були різні претенденти, і йому "подобалися не всі". Але кандидатура Саакашвілі його приємно здивувала.

«Із задоволенням поступаюся місцем, сподіваюся, що у нього вийде зробити таке, як це вдалося в Грузії. Сподіваюся, що завдяки його авторитету, наполегливості, йому вдасться зробити те, що не встиг я», - зазначив Палиця і підкреслив, що з главою держави у нього було повне взаєморозуміння.