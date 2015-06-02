Під парламентом відбувається акція протесту з "Клюєвим" в клітці
10:07, 02 червня 2015Політика
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Біля центрального входу до будинку Верховної Ради України проходить акція з вимогою зняття депутатської недоторканності з Сергія Клюєва.
Протестувальники вимагають зняття недоторканності з Клюєва / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 20 осіб. Один з учасників акції сидить у клітці. На його обличчі — маска із фото Клюєва. Він тримає плакат із написом “Вірю у верховенства права”.
Серед плакатів, з якими прийшли активісти на акцію, зокрема: “Зняти недоторканність з Клюєва або перевибори!”, а також “Клюєв має сидіти за гратами, а не в парламенті”.
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Водночас поруч із цією акцією кілька людей тримають маленькі плакати з гаслами щодо недопущення перешкоджанню утворення територіальних громад.
Зняти недоторканність із Сергія Клюєва вимагають громадські активісти під стінами парламенту
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