Під парламентом відбувається акція протесту з "Клюєвим" в клітці

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 20 осіб. Один з учасників акції сидить у клітці. На його обличчі — маска із фото Клюєва. Він тримає плакат із написом “Вірю у верховенства права”.

Серед плакатів, з якими прийшли активісти на акцію, зокрема: “Зняти недоторканність з Клюєва або перевибори!”, а також “Клюєв має сидіти за гратами, а не в парламенті”.

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Водночас поруч із цією акцією кілька людей тримають маленькі плакати з гаслами щодо недопущення перешкоджанню утворення територіальних громад.