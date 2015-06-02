Москаль довів причетність військовослужбовця "Айдару"до захоплення хлібозаводу (документ)

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті голови Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням, у листопаді минулого року військові зайняли один із найбільших хлібозаводів на контрольованій Україною території Луганської області — ТОВ “УКР-ВЕРЕСК” у с.Петрівка, що біля Станиці Луганської. Вони привласнили готівку, яка там зберігалася, вигнали з роботи більшу частину працівників і самі зайнялися випічкою та реалізацією хліба. При цьому не платили ні за спожиті енергоносії, ні податки. Коли ж керівник області Геннадій Москаль зажадав від Міноборони вжити заходів для звільнення хлібозаводу, міністерство через свою прес-службу почало поширювати заяви, що військовослужбовці Збройних сил України до захоплення підприємства не мають стосунку.

"Захоплення хлібозаводу спричинило дефіцит хліба, його різке подорожчання та соціальну напругу в Станично-Луганському й кількох сусідніх районах", - заявив Москаль.

Читайте такожУ штабі АТО запевняють, що "Айдар" не має стосунку до захоплення хлібзаводу на ЛуганщиніЗа його словами, "в області всі прекрасно знали", що цим “бізнесом” займався “Айдар”, яким тоді командував Сергій Мельничук

"Злочинців вдалося вигнати з “УКР-ВЕРЕСК” тільки після наших вимог забезпечити нормальну роботу підприємства. За час захоплення “Айдаром” хлібозаводу завдані збитки більш, ніж на 2 мільйони 400 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за фактами розбою, незаконного позбавлення волі, незаконного заволодіння транспортними засобами, незаконного втручання в господарську діяльність та погроз відносно працівників правоохоронних органів", - розповів голова адміністрації.

Також Москаль опублікував відповідь МВС на його звернення, з якої випливає, що за фактом захоплення заводу відкрито провадження щодо військовослужбовця “Айдару” А.Лебедя, а також "його співучасника О.Сінельнікова", За словами Москаля, останній "був так званим добровольцем і мав видану керівництвом незареєстровану зброю - автомат Калашникова, гранатомет, пістолет і т.д."..