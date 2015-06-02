Луценко показав у Раді відео з телефону одного із затриманих ГРУшників

11:37, 02 червня 2015
Політика
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Лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко показав депутатам під час свого виступу у Верховній Раді України відеозапис з телефону одного із затриманих російських військовослужбовців.

УНІАН

Луценко зазначив, цей запис беззаперечно доводить, що військові на момент затримання були не добровільними найманцями, як це стверджують у Кремлі, а штатними російськими військовослужбовцями.

На короткому записі з телефону видно, як декілька людей у військовій формі ходять у лісосмузі. Один з них говорить "Обнять украинскую землю как родную". Пізніше показано, як ці люди стоять за польовим столом і їдять.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.  Як відомо, російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.

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