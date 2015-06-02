Раді не вдалося включити до порядку денного законопроекти про місцеві вибори

Верховна Рада України не змогла включити урядові законопроекти, а також законопроекти про місцеві вибори до порядку денного сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 разів депутати голосували за включення ряду законопроекті до порядку денного, серед яких понад 10 урядових законопроектів, а також 4 законопроекти про вибори до місцевих рад, але жодного разу питання не набирало необхідних 226 голосів.

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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман нагадав, що якщо законопроекти не включені до розгляду на поточній сесії, то комітети їх не розглядають. Як відомо, сьогодні йшлося про те, що завтра профільний комітет розгляне законопроекти про вибори місцевих рад, а в четвер їх буде винесено на розгляд ВР.