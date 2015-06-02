Порошенко у четвер звернеться зі щорічним посланням до Ради

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Окрім того, як зазначається, у п’ятницю, 5 червня, Порошенко проведе прес-конференцію з нагоди щорічного послання до парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, раніше низка українських телеканалів показали фільм-інтерв'ю "Рік Порошенка", який присвячений річниці президентства Петра Порошенка.