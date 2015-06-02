Геращенко назвала важкими переговори контактної групи: Україна відстоює позицію, це не всім подобається

Народний депутат України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко назвала важкими сьогоднішні переговори в Мінську.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Фейсбук.

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«Коментарів не буде, принаймні, сьогодні. Важкі переговори. Українські представники гідно і твердо відстоюють українську позицію. І не всім це подобається», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи представляють Володимир Горбулін (підгрупа з політичних питань), Євген Марчук (з питань безпеки), Ірина Геращенко (з гуманітарних питань) й Ігор Веремій (із соціально-економічних питань).