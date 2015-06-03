Президент призначив посла України в Сербії

00:05, 03 червня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив сьогодні Олександра Александровича Надзвичайним та Повноважним послом України в Республіці Сербія.

фото УНИАН

Відповідний указ (№ 308/2015) оприлюднений на офіційній сторінці глави держави.

Раніше повідомлялося, що президент призначив посла України в Киргизії.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.

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