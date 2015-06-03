ЄС змінив формулювання причини санкцій проти Табачника

Як наголошується в повідомленні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС, до 3 червня Табачник може направити Раді ЄС свої оцінки нової мотивувальної частини та заперечення, пише Кореспондент.

Згідно з повідомленням, Табачник буде перебувати в списку санкцій ЄС як "людина, проти якої українською владою проводиться розслідування у зв'язку з його роллю в неправильному використанні бюджетних коштів".

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Раніше Табачника також називали причетним до незаконного виведення коштів за межі України.