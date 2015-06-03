У парламенті заявили про підкуп депутатів напередодні голосування по Клюєву та Мельничуку
Голова ВР Гройсман просить ГПУ розслідувати інформацію про нібито підкуп депутатів з метою неголосування за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Гройсман відреагував на виступ народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового з трибуни ВР.
Лозовий сказав: “Вчора і сьогодні, коли в залі ставало дуже тихо, було чути шелест купюр. І я знаю, що дуже багатьом депутатам з різних фракцій пропонувалися і пропонують гроші за те, щоб вони за це не голосували, за Клюєва, за Мельничука”. Ці слова ряд депутатів зустріли обуреними вигуками.
Читайте такожКлюєв пригрозив зверненням у "Європейський суд" у разі зняття з нього недоторканості
У відповідь Гройсман сказав: “Ви знаєте, ця заява потребує ретельного розгляду”.
Він звернувся до Генпрокуратури з проханням вважати “цей виступ народного депутата моїм офіційним зверненням щодо розслідування фактів підкупу народних депутатів України. Якщо це мало місце в залі парламенту, то я буду вимагати від Генпрокуратури внести подання про притягнення і зняття недоторканності з тих, хто це робив”.