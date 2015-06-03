У парламенті заявили про підкуп депутатів напередодні голосування по Клюєву та Мельничуку

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Гройсман відреагував на виступ народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового з трибуни ВР.

Лозовий сказав: “Вчора і сьогодні, коли в залі ставало дуже тихо, було чути шелест купюр. І я знаю, що дуже багатьом депутатам з різних фракцій пропонувалися і пропонують гроші за те, щоб вони за це не голосували, за Клюєва, за Мельничука”. Ці слова ряд депутатів зустріли обуреними вигуками.

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У відповідь Гройсман сказав: “Ви знаєте, ця заява потребує ретельного розгляду”.

Він звернувся до Генпрокуратури з проханням вважати “цей виступ народного депутата моїм офіційним зверненням щодо розслідування фактів підкупу народних депутатів України. Якщо це мало місце в залі парламенту, то я буду вимагати від Генпрокуратури внести подання про притягнення і зняття недоторканності з тих, хто це робив”.