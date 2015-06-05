Яценюк вимагає від коаліції активніше голосувати за законопроекти уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду сьогодні у Верховній Раді.

Слід зауважити, що впродовж нинішнього пленарного тижня не було проголосовано 8 внесених Кабміном законопроектів, які були необхідні для того, щоб провести реформи в системі державних фінансів для додаткових заходів боротьби з корупцією і для виконання вимог Світового банку і Міжнародного валютного фонду.

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“70% законів, які вносяться урядом, який сформований коаліцією, на жаль, не голосуються в парламенті”, - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр зазначив, що просить про те, щоб “парламентська коаліція, яка внесла своїх членів Кабінету міністрів України, - від «Блоку Петра Порошенка», від “Народного фронту”, від “Батьківщини”, від Радикальної партії і “Самопомочі”, - підтримувала закони, які готуються і подаються на розгляд саме коаліційним урядом”.