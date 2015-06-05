Порошенко заявив, що за рік Україна не зможе повернути Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції з нагоди щорічного послання до Верховної Ради.

«У ньому (в посланні до ВР) позначено пріоритети на рік, як ми швидко можемо реалізувати і звітувати суспільству. І якщо я не зупинився детально, скажімо, на проблемі повернення Криму, то це означає лише те, що це завдання надскладне і, на жаль, виходить за календарні рамки послання. Горизонт планування послання – 12 місяців. Але кожен день і кожну хвилину ми будемо робити все, щоб повернути Крим Україні», - сказав Порошенко.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Через ці дії у 2014 році США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.