Ізраїль вважає Крим українським, але не приєднається до санкцій проти РФ - посол

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські в інтерв'ю виданню Фокус.

При цьому Ізраїль не вважає за доцільне приєднуватися до санкцій проти Росії.

Читайте такожУ Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання зі співпраці з Ізраїлем"Але що стосується санкцій, то це була ініціатива західних країн. У нас же своя політика щодо Росії. Ми сподіваємося, що конфлікт в Донбасі буде врегульовано мирним шляхом, і на даному етапі не вважаємо, що приєднання Ізраїлю до санкцій буде доцільним для досягнення цієї мети", - сказав він.