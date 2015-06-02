Ізраїль вважає Крим українським, але не приєднається до санкцій проти РФ - посол
11:54, 02 червня 2015Політика
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Ізраїль повністю підтримує територіальну цілісність України і не визнає анексії Криму.
Бєлоцерковські розповів про позицію Ізраїлю щодо Криму / Фото УНІАН
Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські в інтерв'ю виданню Фокус.
При цьому Ізраїль не вважає за доцільне приєднуватися до санкцій проти Росії.
Читайте такожУ Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання зі співпраці з Ізраїлем"Але що стосується санкцій, то це була ініціатива західних країн. У нас же своя політика щодо Росії. Ми сподіваємося, що конфлікт в Донбасі буде врегульовано мирним шляхом, і на даному етапі не вважаємо, що приєднання Ізраїлю до санкцій буде доцільним для досягнення цієї мети", - сказав він.
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