Порошенко заперечує змову з Фірташем під час президентських виборів (документ)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я ніколи не заперечував дуже коротку та беззмістовну зустріч із Фірташем під час президентської кампанії, але я категорично заперечував і заперечую будь-які домовленості конфіденційні чи відкриті з Фірташем. Цього не було, цього не існує», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 30 квітня Фірташ на засіданні суду у Відні заявив, що зустрічався з Порошенком і лідером «УДАРу» Віталієм Кличком навесні 2014 року у Відні, і підкреслив, що ініціював цю зустріч для протистояння Юлії Тимошенко.

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"Головне, що ми отримали (від зустрічі) те, що хотіли: Порошенко – президент, Кличко став мером", – сказав тоді Фірташ.

Він не захотів розповідати про інші деталі зустрічі, заявивши, що вони є конфіденційними.

Фірташ додав, що давно є противником Тимошенко, вважаючи, що їй потрібна тільки влада, а це шкодить країні.