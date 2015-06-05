Постпред Британії в ООН про події в Мар'їнці: сепаратисти провокували реакцію України

Постійний представник Великої Британії при ООН Метью Райкрофт назвав останні події в Мар'їнці Донецької області новим витком насильства на сході України.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

«У середу зіткнення навколо Мар'їнки та інших населених пунктів стали новим витком насильства на сході України. Цілком зрозуміло з доповіді ОБСЄ, що це був напад сепаратистів на українські військові підрозділи», - заявив Райкрофт.

За його словами, озброєння під контролем ДНР було перекинуто на захід на порушення Мінських угод. «Дії такого характеру і такого масштабу є добре спланованими», - сказав постпред.

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«Ми бачили, що підтримувані Росією сепаратисти провокували реакцію України, а потім намагалися обернути це, як і зараз роблять російські ЗМІ, на картину, яка говорить про те, що, навпаки, напали українці. Ці заяви абсолютно прозорі, і не мають жодного підтвердження», - додав Райкрофт.

Він також зазначив, що «світ стежить за ситуацією, ми знаємо, хто кого підтримує».

Райкрофт закликав Росію негайно вивести збройні сили з території України, припинити постачати зброю сепаратистам і робити все для політичного врегулювання конфлікту. «Сюди входить і негайне звільнення Надії Савченко, яка незаконно утримується вже понад рік», - підкреслив він.

Крім того, за словами Райкрофта, РФ повинна використовувати весь свій значний вплив на сепаратистів для того, щоб закликати їх до повного виконання Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня поблизу села Мар'їнка Донецької області російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли в наступ.

За даними штабу АТО, у той день в результаті боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар‘їнкою - 4), 39 - були поранені.

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У зв'язку із загрозою життю українських військовослужбовців і мирних жителів Мар'їнки командування ухвалило рішення застосувати артилерію, яка була відведена згідно з Мінськими домовленостями, і сили АТО дали адекватну відповідь противнику.

В ході бою під Мар‘їнкою знищено 80 бойовиків, понад 100 поранено. Також знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника.