Ющенко вирушає до Єгипту

9–10 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить офіційний візит до Арабської Республіки Єгипет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у рамках візиту Президент України проведе зустрічі з керівництвом Єгипту: Президентом Хосні МУБАРАКОМ, прем`єр-міністром Ахмедом НАЗІФОМ, головою Народних зборів (парламенту) Ахмедом СУРУРОМ.

За результатами переговорів Президенти двох країн мають намір оголосити політичну підтримку поглибленим двостороннім торговельно-економічним відносинам, насамперед у сільськогосподарській, нафтовій, авіаційній, машинобудівельній та військово-технічній галузях.

Планується, що під час візиту сторони підпишуть угоду про співпрацю у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях. Документ спрямований на розвиток співпраці з Єгиптом у розбудові космічної галузі.

Крім того, В.ЮЩЕНКО планує взяти участь у відкритті станції управління першим єгипетським супутником дистанційного зондування Землі «МісрСАТ-1», успішний запуск якого було здійснено 17 квітня 2007 року з космодрому Байконур українським ракетним носієм «Дніпро - 1».

У цьому контексті глави держав обговорять можливості участі України в тендерах на створення «МісрСАТ-2» і «МісрСАТ-3».

Також заплановано участь Президента України в бізнес-форумі представників українських та єгипетських ділових кіл.

Під час візиту до Єгипту запланована також зустріч Президента України з генеральним секретарем Ліги арабських держав А.МУСОЮ.