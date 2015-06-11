Суд призначив заставу для Мельничука у 300 тисяч гривень - журналіст

Печерський суд Києва обрав екс-комбату "Айдара", народному депутату Сергію Мельничуку запобіжний захід у вигляді застави в 300 тисяч гривень.

Про це на своїй сторінці в Twitter написала журналістка Ольга Сніцарчук.

Читайте такожМоскаль передав Генпрокуратурі та МВС перелік злочинів, скоєних "добровольцями" "Айдару"«Рішення суду: запобіжний захід для Мельничука - застава в 300 тисяч грн, як і просила прокуратура», - йдеться в повідомленні.

Рішення суду: запобіжний захід для Мельничука - застава в 300 тисяч грн, як і просила прокуратура. — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) 10 июня 2015

Як повідомляв УНІАН, адвокат Мельничука назвав необґрунтованою суму застави у 300 тисяч гривень, яку просить Генпрокуратура.

Зазначається, що рішення про закритий режим засідання суд прийняв, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення. "Слідчий суддя може закрити судове засідання, якщо здійснення провадження у відкритому засіданні може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом. На даний час проводиться досудове розслідування в цьому провадженні, під час цього судового засідання будуть розглядатися покази осіб, які надавалися в цьому провадженні, що становлять таємницю слідства. Тому я вважаю, що на цій стадії ці показання і докази є таємницею слідства і не підлягають розголошенню вільних слухачів і преси", - обгрунтував клопотання прокурор.

3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.

У Генпрокурорі заявили, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.